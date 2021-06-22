الأولى بالشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا: " كنت متوقعة إن ربنا هيجزيني خير على تعبي"



وأشارت "مروة" أن أكثر المواد التى اعشقها هي الهندسة التى كانت والدتى السبب فى عشقها كما ان احب المواد الى قلبي هي مادة الرياضيات رغم أن مادة الدراسات الاجتماعية أخذت مني وقت طويل في المذاكرة.



" نفسى اكون أكون دكتورة اعالج البسطاء بالمجان بعد أن التحق بكلية الطب" بتلك الكلمات عبرت الأولى في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا عن أمنيتها فى المستقبل حتى تستطيع ان تعالج الفقراء.





وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 77.5% وجاء عدد المتفوقين 266 طالب الذين حصلوا على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة.



قالت مروة خالد عبد السلام الحاصلة على 280 درجة في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا اننا احمد الله على النتيجة التى حصلت عليها مشيرا "كنت متوقعة إن ربنا هيجزيني خير على تعبي ومذاكرتي"وأضافت مروة خالد عبد السلام ان عمتى اول من بلغنى بنتيجة الشهادة الاعدادية بالمنيا التى تم الاعلان عنها امس الاثنين مؤكدة أن رغم ان والدى مسافر ولكن كان بيتابع معايا يوميًا اول ما أخرج من الامتحان كما أن والدتي لم تتركني لحظة واحدة دون أن تراجع معي جميع المواد الدراسية الخاصة بـ الشهادة الاعدادية معقبا " أن المنزل والاسرة لهم فضل كبير فى تفوقى ".