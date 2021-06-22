الداخلية تكرم لاعبي اتحاد الشرطة الرياضي



كرمت وزارة الداخلية 2 من لاعبى اتحاد الشرطة الرياضى، وهما النقيب ضياء الدين كمال جودة "ضابط بأكاديمية الشرطة، لاعب المنتخب القومى للمصارعة"، حاصل على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية أوقيانوسيا بدولة تونس، والثانى اللاعب عبدالرحمن صلاح عرابى " لاعب المنتخب القومى للملاكمة"، وحاصل على الميدالية الذهبية ببطولة ليتوانيا، حيث تأهلا للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية التى ستقام بطوكيو 2021م.





يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيمانًا برسالة الرياضة السامية وتقديرًا لما أظهره اللاعبان من تميز وقدرٍ عالٍ من المسئولية.