الدولار يرتفع قبل شهادة مجلس الاحتياطي





توقف الدولار الأمريكي لالتقاط الأنفاس اليوم فيما يترقب متعاملون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لتلقي المزيد من التوجيه بشأن التحول الأخير المفاجئ في توقعات سياسة البنك المركزي.





وحقق الدولار مكاسب كبيرة منذ أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من التوقعات ولكنه تراجع أمس متخليا عن جزء طفيف من المكاسب.





ومقابل اليورو، مُني الدولار بخسارة بنحو 0.4 في المائة الليلة الماضية ليستقر حول 1.1909 دولار.





وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية إلى 110.42 ين في حين استقر مؤشر الدولار عند 91.965 بعدما خسر حوالي 0.5 في المائة أمس الاثنين.





وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعدما تعافيا أمس من أقل مستوى في عدة أشهر وتراجعت عملة أستراليا 0.4 في المائة إلى 0.7511 دولار أمريكي وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 في المائة إلى 0.6980 دولار أمريكي. على المدى المتوسط، سيركز المستثمرون بشكل وثيق على سوق العمل الأمريكية والتي من المرجح أن يؤثر أدائها على توجه المركزي الأمريكي. وعلى المدى الأقرب فإن كل الأعين على باول الذي يدلي بشهادته أمام الكونجرس بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وفقا لـ"رويترز".





وفي تعليقات معدة سلفا، أشار باول للتحسن المستمر بسوق العمل والارتفاع الأخير لمعدل التضخم.





وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة إلى 1.3893 دولار أمريكي، ليتمسك بانتعاش حققه أمس، فيما يتطلع مستثمرون لاستئناف النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع في بريطانيا في 19 يوليو.



