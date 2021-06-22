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استدعاء 5 موظفين بالسكك الحديد للنيابة.. إجراءات عاجلة بشأن حادث تصادم قطاري الإسكندرية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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اتخذت الحكومة، عدة إجراءات هامة جراء اصطدام جرار قطار بأحد القطارات من الخلف بالقرب من محطة الإسكندرية، مما أسفر عن عشرات الإصابات طفيفة بين الركاب.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات الحكومة بشأن حادث قطار الإسكندرية.

حادث قطار الإسكندرية
أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 251912 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار، وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من القطار.

40 إصابة 
وفور الحادث، أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ27 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة)، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.

وكشفت وزارة الصحة، عن إصابة 40 شخصًا.

متابعة وزيرة الصحة
وتتابع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.

متابعة محافظ الإسكندرية
وعلى الفور، انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى مكان الحادث لمتابعة الموقف، بحضور عدد من قيادات المحافظة.

وقال الشريف، إن الحادث بسيط لا داعي للقلق، وأن ماحدث هو جرار اصطدم بإحدى القطارات من الخلف.

إيقاف قائد القطار ومساعده
وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه تم إيقاف كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدمات الوردية وملاحظ التشغيل احتياطيا وتحويلهم للنيابة العامة.

معاينة النيابة
ووصل فريق من النيابة العامة لموقع حادث قطار الإسكندرية، وتفريغ الكاميرات والاستمتاع لشهود العيان فى حادث تصادم قطار الإسكندرية بجرار.

السماع لأقوال المصابين
وانتقل فريق من نيابة العطارين في الإسكندرية، إلى مستشفى جمال حمادة المركزي، لسماع أقوال مصابي قطار محطة مصر، داخل المستشفى التي استقبلت العدد الأكبر من المصابين.

وتواصل حركة القطارات عملها بشكل طبيعي بعد حادث قطار الإسكندرية في خط القاهرة والخط الداخلي، وذلك بعد رفع آثار الحادث.

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