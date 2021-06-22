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جنايات المنيا تؤجل محاكمة قاتل مندوب جمعية لـ يوليو المقبل

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قررت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر كلًا من: أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، تاجيل محاكمة " أ _ ح " والمحبوس على خلفية قيامه بقتل مندوب جمعية ويدعى "ع - ل "إلى اليوم الأول من دور شهر يوليو لعام 2021م مع إستمرار حبس المتهم.

وقال مصدر قضائي، بأن المحكمة أجلت نظر القضية رقم 6667 لسنة 2021 جنايات مركز المنيا والمقيدة برقم 428 لسنة 2021 كلي جنوب المنيا إلى اليوم الأول من دور شهر يوليو لعام 2021م للمرافعة مع إستمرار حبس المتهم " والبالغ من العمر 45 عامًا،، والذى أقدم على قتل المجنى عليه ويعمل مندوب جمعية ويدعى "ع " والبالغ من العمر 35 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم الأربعاء 24 من شهر فبراير الماضي

وبحسب التحقيقات وأقوال الشهود بأن المتهم أشهر سلاحًا أبيضًا " سكين " وقام بالهرولة خلف المجني عليه ع " وما أن ظفر به فطعنه في قلبه فأدوت بحياته على الفور، وذلك بسبب نشوب خلاف حاد بينهما جراء مطالبة المجني عليه المتهم بقسط شهري من قرض قام باقتراضه من جمعية.

وقد أحال المستشار " تامر مطيع "، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا القضية بالكامل إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الإتهام، في الثالث عشر من شهر أبريل لعام 2021.

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