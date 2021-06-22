"كرستيان بيرجر" من الفيوم: مركز سيداري قام بتوعية ٣ آلاف رجل وسيدة بأضرار المخلفات وطرق الاستفادة منها

قال السيد كرستيان بيرجر، سفير الإتحاد الأوروبى، أن مركز سيداري قام بتوعية ٣ آلاف رجل وسيدة باضرار المخلفات وطرق الاستفادة منها، وتمكين ١٠٠ شاب وتنمية مهاراتهم لتأهيلهم على ريادة الأعمال في مجال الأستثمار في المخلفات، إلى جانب توفير ١٥ معدة كفرصة عمل للشباب والفتيات، وتدريب السيدات على الفصل من المنبع لتمكينهم من تدوير المخلفات بعد فصل والحصول على عائد مادي مقابل بيعها.



جاء ذلك افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، وذلك بحضور السيد كرستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبى، والدكتور عمرو عبدالمجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى "، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.

