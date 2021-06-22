"كرستيان بيرجر" من الفيوم: مركز سيداري قام بتوعية ٣ آلاف رجل وسيدة بأضرار المخلفات وطرق الاستفادة منها

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"كرستيان بيرجر" من الفيوم: مركز سيداري قام بتوعية ٣ آلاف رجل وسيدة بأضرار المخلفات وطرق الاستفادة منها
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:49 م
الفيوم : ريهام على
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قال السيد كرستيان بيرجر، سفير الإتحاد الأوروبى، أن مركز سيداري قام بتوعية ٣ آلاف رجل وسيدة باضرار المخلفات وطرق الاستفادة منها، وتمكين ١٠٠ شاب وتنمية مهاراتهم لتأهيلهم على ريادة الأعمال في مجال الأستثمار في المخلفات، إلى جانب توفير ١٥ معدة كفرصة عمل للشباب والفتيات، وتدريب السيدات على الفصل من المنبع لتمكينهم من تدوير المخلفات بعد فصل والحصول على عائد مادي مقابل بيعها.
جاء ذلك افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، وذلك بحضور السيد كرستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبى، والدكتور عمرو عبدالمجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى "، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.
جاء ذلك افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، وذلك بحضور السيد كرستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبى، والدكتور عمرو عبدالمجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى "، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.
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