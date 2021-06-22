نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم (لينك طلقة/هات نتيجتك بطريقة سريعة)

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم أحد أكثر ما يبحث عنه الطلبة والطالبات في جميع أنحا المحافظة، حيث طال انتظارهم لنتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم وبحثوا كثيرا وراء هذا الأمر، أن منتصف الأسبوع القادم هو موعد ظهور نتيجة الاختبارات ثالثة إعدادي هذا العام.





نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

- يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالفيوم ( اضغط هنــــــــــــــــــا ).

- ثم يقوم بالدخول على لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.

- كتابة الاسم ورقم الجلوس .





امتحانات إعدادية الفيوم

حيث أنهى الطلاب أداء اختبارات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق العاشر من شهر يونيو الجاري بمادة الدراسات الاجتماعية ،وبدؤها الاختبارات بمادة اللغة العربية يوم السبت الموافق الخامس من شهر يونيو الجاري، وقد تمت الاختبارات تحت رعاية وزارة الصحة، وقد تم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من رش اللجان بالكحول، وارتداء الكمامة، وتعقيم الطلاب وقياس حرارتهم قبل الدخول للجنة الامتحان، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين كل من هو بالمؤسسات التعليمية، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وكل العاملين بالمؤسسة.





مديرية التربية والتعليم بالفيوم

قد صرح الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن أوراق إجابات الطلاب للاختبارات لا تزال تحت عملية التصحيح بالكنترولات في المدارس المختلفة بالمحافظة، وأن الأسبوع الحالي هو الوقت المتوقع لظهور نتيجة الإعدادية وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح، ورصد الدرجات بالكنترول واعتمادها من محافظ الفيوم.





نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفيوم

كما صرح أن السبب وراء كل هذا التأخير في ظهور نتيجة الاختبارات هو حرص جميع المصححين على أن يحصل كل طالب وطالبة على حقه كاملا ويقومون بالكثير من المراجعة ومراعاة الدقة في تصحيح الاختبارات، وذلك لكي لا يحدث أي خطأ في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2021.



