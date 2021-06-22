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الخارجية الليبية: مطلبنا الموحد في برلين إخراج كل المسلحين الأجانب دون تمييز

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:04 م
ليبيا
ليبيا
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الثلاثاء، إن مطلبها الموحد في برلين  إخراج كل المسلحين الأجانب دون تفضيل أو تمييز، حسبما أفادت قناة العربية.

 

ويبلغ عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا أكثر من 20 ألفا جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة السراج ضد الجيش الليبي، وتصر تركيا وتنظيم الإخوان على عدم سحبهم من ليبيا، فهل تنجح فرنسا في إخراج المرتزقة من ليبيا؟

 

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مؤتمر برلين المرتزقة الخارجية الليبية

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