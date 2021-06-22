البحوث الإسلامية يبحث مع الملحق العسكري لـ"باكستان" سبل الاستفادة من دور الأزهر في بسط السلم والفكر الوسطي



من جانبه رحب الأمين العام بالملحق العسكري، مؤكدًا على دور الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في التواصل الفعّال بين مؤسسة الأزهر وبين جميع دول العالم بما ينعكس على تحقيق السلم العام والتقارب بين الشعوب ومواجهة كل المفاهيم المغلوطة التي تروج لها التيارات المنحرفة.

أوضح الأمين العام أن لقاء اليوم استعرض كيفية الاستفادة من دور الأزهر في بسط السلم والفكر الوسطي من خلال تعاون مشترك بين مؤسسة الأزهر والمؤسسات التعليمية والثقافية في جمهورية باكستان.



كما أعرب الملحق العسكري عن تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر سواء على المستوى التعليمي أم الدعوي وهو الدور الي يلمسه الجميع، مؤكدًا ترحيب بلاده بالتعاون المثمر والمستمر مع هذه المنارة العلمية المهمة خاصة في التوقيت الحالي.

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد اليوم بالملحق العسكري لجمهورية باكستان السيد نفيد أحمد لبحث سبل التعاون في المجالات المختلفة للنهوض بالدعاة والجانب الدعوي.