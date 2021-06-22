Advertisements

البحوث الإسلامية يبحث مع الملحق العسكري لـ"باكستان" سبل الاستفادة من دور الأزهر في بسط السلم والفكر الوسطي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد اليوم بالملحق العسكري لجمهورية باكستان السيد نفيد أحمد لبحث سبل التعاون في المجالات المختلفة للنهوض بالدعاة والجانب الدعوي.

من جانبه رحب الأمين العام بالملحق العسكري، مؤكدًا على دور الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في التواصل الفعّال بين مؤسسة الأزهر وبين جميع دول العالم بما ينعكس على تحقيق السلم العام والتقارب بين الشعوب ومواجهة كل المفاهيم المغلوطة التي تروج لها التيارات المنحرفة.
أوضح الأمين العام أن لقاء اليوم استعرض كيفية الاستفادة من دور الأزهر في بسط السلم والفكر الوسطي من خلال تعاون مشترك بين مؤسسة الأزهر والمؤسسات التعليمية والثقافية في جمهورية باكستان.

كما أعرب الملحق العسكري عن تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر سواء على المستوى التعليمي أم الدعوي وهو الدور الي يلمسه الجميع، مؤكدًا ترحيب بلاده بالتعاون المثمر والمستمر مع هذه المنارة العلمية المهمة خاصة في التوقيت الحالي.

أخبار تهمك

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

منذ ساعة

رد حاسم من وزير التعليم على مدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الصحة بشأن إصابات حادث تصادم قطاري الإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من التعليم بشأن تحصيل مصروفات أولى ابتدائي للعام الدراسى المقبل

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ يوم

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

03:32 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

01:00 م

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

03:00 م

أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى