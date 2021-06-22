عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحصول على خدمات بن مالانجو، لاعب فريق الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون يضع بن مالانجو، على رأس المرشحين من المهاجمين الأجانب للتواجد فى صفوف القلعة البيضاء بالموسم الجديد.





وتابع المصدر، أن بن مالانجو نال إشادة كبيرة من جانب باتريس كارتيرون خلال حديثه مع جهاز الكرة فى القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية.





ويبحث المدير الفني الفرنسي عن ضم مهاجم جديد، رغم تعاقد إدارة الزمالك مع سيف الدين الجزيرى ومروان حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.