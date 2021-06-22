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معاقبة رئيس شركة لم يلتزم بتعيين ٥ % من ذوي الاعاقة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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عاقبت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي صاحب شركة بالحبس شهر، وكفالة ٥٠٠ جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وألزمته بالمصروفات الجنائية، وذلك لاتهامه بعدم تنفيذ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعيين العاملين من ذوي الهمم الخاصة بالشركة.

وكان مكتب مفتش عمل حلوان، حرر محضرًا ضد صاحب شركة لتصنيع الأثاث لاتهامه بعدم استيفاء نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة ٥% بواقع عدد العاملين مخالفًا لنص المادة ٢٢ لسنة ٢٠١٨. 
وجاء في حيثيات المحكمة، أنَّ المتهم لم ينفذ القانون ولم يهتم بتعيين أحد من العاملين لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو نسبة ٥ % من كل شركة لتعيينهم داخل الشركات بهدف دمج متحدي الاعاقة فى المجتمع وحصولهم على وظائف

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