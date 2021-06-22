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بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (ارتفاع جديد)

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (ارتفاع جديد)
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (ارتفاع جديد)

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