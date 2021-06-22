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بنسبة نجاح 99.82% .. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة دبلوم التمريض

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ نتيجة دبلوم التمريض للعام الدراسي 20202021 بنسبة ٩٩،٨٢ %، بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد المتقدمين لدبلوم للتمريض 1118 طالبًا، تغيب منهم طالب، وحضر منهم الامتحانات 1117 طالبًا، ونجح منهم 1116 طالبًا، بنسبة 99.82%.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن الاوائل عددهم ١١ طالب وطالبة وهم؛ " دينا عز الدين محمود، الحاصلة علي المركز الاول من مدرسة الرياض بنات، واميرة السيد عنتر، الحاصلة علي المركز الثاني من مدرسة كفر الشيخ بنات، ورنا عماد عبد الحميد الحاصلة علي المركز الثالث من مدرسة الزعفران بنات، وإسراء عبد الشافى عرفات الحاصلة علي المركز الرابع من مدرسة برج البرلس.

فيما حصلت مشيرة عبدالله السيد، علي المركز الخامس بمدرسة الرياض بنات، وشهد حسام محمد توفيق، الحاصلة علي المركز الخامس مكرر بمدرسة شباس عمير بنات، وألاء نصر ابراهيم عبدالسلام الحاصلة علي المركز الخامس مكرر من مدرسة بيلا بنات، وحبيبة عاطف عبدالحى الحاصلة علي الخامس مكرر من مدرسة كفر الشيخ بنات، وامانى نصر على السيد، الحاصلة علي المركز الخامس مكرر بمدرسة الرياض بنات، هايدى عادل السعيد، الحاصلة علي المركز السادس بمدرسة دسوق بنات"، خلود عماد الدين على، الحاصلة علي المركز السادس مكرر بمدرسة الرياض بنات ".

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