طقس ناري.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021 وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 27 يونيو 2021.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، مما تؤدي الي أنخفاض الرؤية الافقية.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



من غدًا الأربعاء الي يوم الخميس المقبل، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد ومعتدل علي جنوبا.



كما تنشط الرياح علي بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.



غدا الأربعاء:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.



يوم الخميس المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.



اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار علي السواحل الشمالية لطيف ليلا علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد ومعتدل علي جنوبا.





يوم الجمعة المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.



يوم السبت المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.



يوم الأحد المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.



يوم الإثنين المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.