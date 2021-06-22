الإعلامي الشاب حسام عصام : مثلي الأعلي عمرو أديب في التليفزيون و إسعاد يونس هي الأفضل بين المذيعات

وقتها موديل إعلانات معروف، وأنه كان بطلًا لإعلانات لمنتجات شهيرة مثل أحد الأجهزة الكهربائية، و أحد أنواع الشيبسي.





وأوضح أن المخرجة كانت تريد تغير كاست المذيعين في كل حلقة، من خلال برناج شبابي يعرض علي إحدي قنوات art ، علي أساس أنه كل حلقة ولدين و بنتين يتم تغييرهما في كل حلقة، مُضيفًا :"المفارقة التي حدثت أنني تم إختياري لأكون الولد الثابت الوحيد، و الكرو كله يتم تغييره ، ثم أصبح بدلاً من أن أقدم حلقة واحدة قدمت 150 حلقة".





وأشار إلى أنه تدرب على التمثيل من خلال الفنان سيد رجب، وأنه شارك في العديد من المسلسلات منها:" رجل في ذاكرة الزمن"،" ذنوب الأبرياء"، وأنه شارك قبل ذلك في عدة أعمال كممثل، وأن القناة وقتها قد أغلقت، لذا بدأ يُعيد الموضوع من الأول، وأنه وقتها كان في أولى جامعة، ثم تفاجئ بإعلان مسابقة في إذاعة نجوم إف إم، مُضيفًا :"تقدمت لها أملاً في الخير؛ لأنني أنا الوحيد تقريباً من الذين تقدموا للمسابقة الذي كان معه c.v، و خبرة سابقة بمعنى أدق، لكنني لم أوفق وقتها فعملت كمراسل في برنامج كرم جبر، علي شاشة قناة المحور، ثم جاءتني فرصة العمل كإعداد في محطة نجوم إف إم كمعد ، ثم كمراسل في برنامج " إيه اللي بيحصل بره "





وأشار إلى أنه خلال عشرة أيام ، تعلم الإخراج الإذاعي ، ثم أصبح مدير إدارة المراسلين، ثم عمل لمدة عامين في قنوات مودرن العامة و مش سبورت 2007 ، موضحاً أن القناة تعرضت للغبطة إدارية و أغلقت، ثم عمل في قناة الحياة 2، وقدم برنامج " الحياة إف إم "، وبعد ذلك جاءته فرصة لكي يكون مديراً للبرامج في محطة نغم إف إم ، بترشيح من الإعلامي طارق أبو السعود ، عمل في المحطة لمدة 13 يوماً ، وظل يعمل لمدة 3 سنوات كمدير برامج ، وبعدها أصبح المستشار الفني لراديو النيل بعد أن تمت ترقيته، وأنه درت كل مذيعي هذه المحطة ، حيث كان حوالي 38 مذيع و مذيعة .





أوضح عصام أنه أنتقل بعد ذلك لمحطة 9090 ، و التي قدم فيها 3 برامج متتالية، هما "افصل و اسمع "، "الصبحية" ، و أخيراً"مفيش نوم" ، الذي مازال يقدمه حتي الآن .



أما عن نقطة التحول في حياته فأكد أنها جاءته من خلال الإعلامية "سالي روحي" ، و التي يُدين لها بالفضل لأنها أكشفتنه كمذيع .



أما عن الصوت الذي جعله يحب الإذاعة أشار عصام قائلا : كثيرون من بينهم علي سبيل المثال لا الحصر طارق أبو السعود ، إيناس جوهر ، أسامة منير .



أوضح عصام إلي أن برنامج "صباح السعادة " الأقرب لقلبه ، لعدة أسباب من بينها كانت معه الإعلامية مي ممدوح ، التي جمعتهما كيميا كبيرة ، مشيراً إلي أنهم كانوا يفهموا بعضهم من نظرة أعينهم ،و أن ميزة هذه البرنامج في بساطته ، من المواضيع اللطيفة التي تحدثنا فيها قبل أي برنامج آخر " النيش و الحاجات اللي ملهاش لازمة في البيت "، كانت حلقة مختلفة جدا ، كما إنه حتي الآن الناس تسألني في الشارع " مش ترجع تقدم صباح السعادة تاني ؟ " ، كما أن هذا البرنامج " مكانش ليه سن معينة من الجمهور " ، يعني كان بيمسعنا من سن 3 ل 80 سنة ، كما أنه من ألطف المواقف التي حصلت معنا و لا أنساها و هي أن سيدة متزوجة كانت ذاهبة لوضع طفليها التوأم فأطلقت عليهما " حسام و مي " حبا في برنامجنا صباح السعادة، هذا الموقف تكرر أكثر من مرة ، و أكثر من متصلة تقول أن سميت أبني حسام علي أسمك ، و أخري تقول أنا سميت مي علي أسمك.



أما عن رأيه فيما يحدث في الإعلام حالياً قال عصام : لي عتب بسيط ألا و هو أن جيلي من الشباب ليس موجوداً في برامج تليفزيونية ، ربما في الراديو فقط هو المنفذ الوحيد لنا".



أما عن مثله الأعلي من المذيعين بالتليفزيون فقال:"عمرو أديب طبعا ، بينما تظل إسعاد يونس هي المذيعة الأفضل من وجهه نظره لإختلافها و تنوعها".

ما بين الإذاعة ، التليفزيون ، التمثيل ، تنقل المذيع الشاب حسام عصام ، بمهارة ، و تألق يحسب له في كل مرة ، بدأ حياته مذيعا تليفزيونا بقنوات الإيه آر تي ، ثم دخل عالم التمثيل ، و منه إلى عالم الإذاعة ، ليصبح واحداً من مذيعيها اللامعين، عن رحلته و كواليسها يتحدث حسام عصام :قال عصام أن بدايته كمذيع كانت بالتليفزيون،ا لأنه لم يكن وقتها إذاعات جديدة ، فلم يكن سوي الإذاعات القديمة مثل صوت العرب ، الشباب و الرياضة و غيرهما ، فالإذاعات الجديدة بدأت تظهر في عام 2003 من خلال نجوم إف إم، جيلي، مُشيرًا إلى أن قصته مع قنوات "ART"، كانت عن طريق الصدفة، وأن عمره وقتها كان 16 سنة، وكان