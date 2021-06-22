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تقرير للشرطة الأوروبية: المتطرفون استغلوا الجائحة للتشكيك بالحكومات

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تقرير للشرطة الأوروبية: المتطرفون استغلوا الجائحة للتشكيك بالحكومات

أفاد تقرير للشرطة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأن المتطرفين استغلوا جائحة فيروس كورونا لنشر خطاب الكراهية والتشكيك بالحكومات، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.أفاد تقرير للشرطة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأن المتطرفين استغلوا جائحة فيروس كورونا لنشر خطاب الكراهية والتشكيك بالحكومات، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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لقاح صينى جائحة كورونا الشرطة الأوروبية الحكومات

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