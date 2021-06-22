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رئيس محكمة النقض يفتتح العمل الصيفي بالدعاء لشهداء القضاء

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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انعقدت الجمعيه العموميه لنواب وقضاة محكمة النقض برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى لتوزيع العمل الصيفي واختيار الساده القضاه الجدد للالتحاق بالمحكمه وقد افتتح رئيس محكمة النقض كلمته بالوقوف وقراءه الفاتحه على ارواح الساده نواب وقضاة المحكمه وشهداء الجيش والشرطه والاطقم الطبيه ومعاونيهم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى الى جواره.


كما اثنى رئيس محكمه النقض علي الساده نواب وقضاة المحكمه في ما بذلوه من جهد في انجاز القضايا إبان العمل في العام القضائي المنصرم رغم جائحه كورونا التي عصفت بالعالم اجمع داعيا ان يحفظ مصرنا الغاليه وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.

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