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مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 56 رحلة جوية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، عن تسيير غدا، الأربعاء، 56 رحلة جوية بمعدل 37 رحلة دولية و12 رحلة داخلية و7 رحلات شحن جوي لنقل 4979 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولىلدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.
مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 56 رحلة جوية
مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 56 رحلة جوية
مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 56 رحلة جوية
مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 56 رحلة جوية

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