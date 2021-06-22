حمدوك: يجب توحيد الكتلة الانتقالية لتعزيز الانتقال

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، إنه يجب توحيد الكتلة الانتقالية لتعزيز الانتقال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء السوداني للكشف عن مبادرة سياسية.

وفي وقت سابق، دعا حمدوك، خلال مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، عبد الواحد نور للانضمام إلى قافلة السلام في السودان

وقال حمدوك: "التعدد في السودان يثري البلاد ويوسع المجال لتعزيز الوحدة، مضيفًا: "حان الوقت لبحث القضايا الأمنية والسياسية والاجتماعية السودانية عبر الحوار".