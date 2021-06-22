أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف ريال مدريد من عودة الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم إيفرتون، إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

ورحل خاميس رودريجيز إلى إيفرتون في الصيف الماضي، بناءً على طلب من كارلو أنشيلوتي مدرب التوفيز وقتها، قبل أن يعود كارلو مجددًا لقيادة الميرنجي هذا الصيف.

وبحسب موقع "ديفنسا سينترال"، فإن أنشيلوتي طلب من ريال مدريد إعادة خاميس مرة أخرى، خاصة وأن اللاعب يجيد بشكل واضح تحت قيادته.

وتابع الموقع، أن ريال مدريد لا يرحب بطلب أنشيلوتي، ولا ينوي ضم خاميس مرة أخرى.

وأشار الموقع، أن تراجع مستوى خاميس رودريجيز بشكل واضح بعد تعرضه للعديد من الإصابات، سبب رئيس في فشل عودته إلى ريال مدريد، حيث قدم أداءً رائعًا في موسمه الأول مع الفريق الملكي، وتراجع بعض الشيء في الموسم الثاني، قبل أن ينحدر تمامًا في الموسم الثالث.