رئيس جامعة بني سويف: الحصول على دورات القيادة شرط التعيين أو التجديد لأي منصب



ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة وأعضاء المجلس من وكلاء الكليات.



وأستهل رئيس الجامعة، المجلس بتوجيه الشكر للوكلاء على انتظام وحسن سير الامتحانات واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مطالبًا بتقديم تقرير يحتوي على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومتطلبات الفترة القادمة من كافة الاحتياجات وقبل بدء العام الدراسي الجديد، كما طالب رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بالحصول على دورة القادة كشرط للتجديد أو التعيين لتولي أي مناصب داخل الجامعة خلال الفترة القادمة، حيث تم تشكيل لجنة لإدارة تلك الدورات.



وأكد رئيس الجامعة، أنه تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة برامج الجامعة الأهلية والتي تشمل لجان لمراجعة البرامج الأكاديمية ولجان مالية، ولجان قانونية لمراجعة اللائحة العامة ولوائح الكليات وترشيح منسقين للبرامج بالكليات، مشيرًا إلى أن هناك تنمية للجهاز الإداري من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب عبر تنظيم دورات في كافة المجلات لرفع كفاءتهم.



كما استمع رئيس الجامعة وناقش كافة المقترحات التي عرضها وكلاء الكليات، وفي نهاية الاجتماع كرم الدكتور منصور، الدكتور محمد ماضي وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا للكلية متمنيًا له مزيدا من التقدم والنجاح لخدمة الجامعة والكلية خلال الفترة القادمة.

