يبدأ العام المقبل.. رئيس جامعة بني سويف يتفقد المعهد العالي للتراث والفنون الشعبية



تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، المعهد العالي للتراث والفنون الشعبية، حيث يعد أول معهد على مستوى الجامعات المصرية، وهو ما انفردت به جامعة بني سويف استعدادا لبدء الدراسة به العام المقبل، وذلك بحضور الدكتور جوده مبروك عميد المعهد.



وتفقد رئيس جامعة بنى سويف، المعامل وقاعات التدريس وقاعة الموسيقى وكذلك الملحق الإداري للمعهد، مبديًا إعجابه بما تم على أرض الواقع في هذا المعهد، مؤكدًا على اهتمامه الشديد بأن يكون المعهد بيئة لنشر الفنون على مستوى مصر من خلال ما يملكه من مقومات بشرية ومادية.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المعهد يضم خمسة أقسام، وهم قسم فنون الأداء الشعبي، ويقوم على تخصصات الموسيقي الشعبية والمسرح الشعبي، وقسم الأدب الشعبي والذي يقوم على تخصص الأدب الشعبي والمأثورات الشفاهية، بالإضافة إلى قسم فنون التشكيل الشعبي والثقافة المادية ويقوم على تخصص فنون التشكيل الشعبي والثقافة المادية، وقسم العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية، علاوة على قسم مناهج علم الفلكلور وتقنيات الحفظ.



