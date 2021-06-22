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تشكيل التشيك المتوقع ضد إنجلترا في كأس أمم أوروبا يورو 2020
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:58 م
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الثلاثاء منتخب إنجلترا نظيره منتخب التشيك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت تشكيلة التشيك المتوقعة كالتالي:
"فاتشك - كوفال - كيلوشتكا - كالاس - بوريل - هولش - سوستشيك - ماسوبوست - داريدا - جانكتو - شيك."
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