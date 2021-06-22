تشكيل التشيك المتوقع ضد إنجلترا في كأس أمم أوروبا يورو 2020

يواجه اليوم الثلاثاء منتخب إنجلترا نظيره منتخب التشيك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة التشيك المتوقعة كالتالي:



