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الصحة العالمية: بعض البلدان الفقيرة لا توجد لديها جرعات كافية من لقاحات كورونا

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:00 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن بعض البلدان الفقيرة لا توجد لديها جرعات كافية من لقاحات كورونا لمواصلة برامج التطعيم.

 

  وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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