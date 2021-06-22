الكشف عن تطورات الحالة الصحية لصلاح باشا مهاجم أودينيزي وموعد عودته للملاعب

تحدث دكتور أشرف محرم الطبيب المعالج لصلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب عن حالة لاعب نادي أودينيزي بعد تعرضه لكسر في الترقوة.





وقال أشرف في تصريحات لبرنامج الماتش"قدامنا من أول الأسبوع القادم يبدأ اللاعب يمارس تدريبات بدنية بشكل طبيعي على مستوى القدم".





وتابع "من خلال 8 لـ 10 أسابيع يقدر اللاعب يرجع للملاعب من تاني ويكون جاهز وده بلغنا بيه نادي أودينيزي".





وواصل "اللاعب هيستمر في القاهرة لفترة يبدأ فيها التأهيل، وفي الأغلب لحد ما البطولة تنتهي".





واختتم الطبيب المعالج للاعب تصريحاته "التواصل كان بين أودينيزي واتحاد الكرة ومن خلال اللاعب نفسه، الأمور بتسير في التواصل بينا وبينهم بشكل جيد وهيعود للملاعب قريبًا".



