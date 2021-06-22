وزيرة الثقافة: إقامة معرض الكتاب تحدي يُحسب للدولة المصرية (فيديو)

قالت الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن هناك 1218 ناشر من 25 دولة يشاركون في الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.





وأضافت إيناس عبد الدايم، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "نشرة الثالثة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الظروف استثنائية وصعبة للغاية ومصر استطاعت إقامة المعرض في 30 يونيو بدعم ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.





وتابعت وزيرة الثقافة، أن إقامة معرض الكتاب تحدي يُحسب للدولة المصرية، مشددًا على أن الدولة مُصرة على عدم توقف الفاعليات الثقافية والفنية، وهذا الاصرار نتج عنه تطور كبير في إنشاء المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، والتي من خلالها تم دعم كثير من الناشرين، موضحة أن أهم أهداف المعرض هذا العام دعم النشر والناشرين.



