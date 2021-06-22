Advertisements

6 أيام حارة.. كيف تتعامل مع الطقس القاس؟

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

تشهد مصر خلال الست أيام المقبلة إرتفاع في درجات الحرارة وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، لذا يجب على المواطنين التعامل بشكل جيد مع المناخ في تلك الفترة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية صباح اليوم من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة مع تقدم منخفض الهند الموسمي، وتزيد الرطوبة بما يزيد من الاحساس بحرارة الجو.


وفي هذا الشأن، توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة بداية من الجمعة وحتى الأحد، وذلك بمعدل درجة أو درجتين عن المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى فى القاهرة 36.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التعامل مع الطقس الحار:

- يجب شرب الكثير من العصائر والمرطبات وبخاصة المياه للحماية من الجفاف، كما يجب شرب العصائر الحمضية، مثل الليمون والبرتقال، لتعويض ما فقده الجسم من أملاح من خلال التعرق.


- يفضل ارتداء الملابس الخفيفة حتى لا تتسبب الملابس الثقيلة في كثرة التعرق الذي يفقدك الكثير من المعادن والأملاح، كما أنه من المهم ارتداء الملابس الفضفاضة والابتعاد عن الملابس الداكنة والتي من الممكن أن تشعرك بالحرارة المرتفعة للطقس.


- أثناء الخروج يجب الابتعاد عن المناطق المزدحمة، التي ينخفض فيها نسبة الأكسجين، ما يؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، فضلًا عن الإغماء.

- خارج المنزل يجب ارتداء قبعة على رأسك لتحميك من الإصابة بضربة الشمس مع وضع نظارة شمس حماية عينيك ووضع كريم واقي من الشمس بعامل حماية أكثر من 15.

- يجب إسدال الستائر للمساعدة على التقليل من دخول الأشعة فوق البنفسجية داخل المنزل، مما يتسبب في ارتفاع الحرارة به وخاصة في ساعات الذروة .


- يجب استخدام المروحة لتخفيف حدة ارتفاع درجة الحرارة بشرط جعلها تدور وعدم تركيزها على بشكل مباشر خلال النوم خاصة للأطفال.

- يجب استخدام التكييف بشرط ضبطه على درجة 23 واستخدام نمط توزيع الهواء، والتأكد من نظافة وسلامة فلاتر جهاز التكييف في بداية الصيف.

أخبار تهمك

رد حاسم من وزير التعليم على مدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من التعليم بشأن تحصيل مصروفات أولى ابتدائي للعام الدراسى المقبل

منذ أقل من ساعتين

أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ ساعة و 17 دقيقة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ يوم

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

03:32 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

01:00 م

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

03:00 م

أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى