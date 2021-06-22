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المطران كابوتشي والمرأة التي صفعت نابليون.. أعمال الراحل جابر عبدالسلام في معرض الكتاب

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تشارك أعمال الكاتب  الراحل جابر عبد السلام بمعرض الكتاب القادم المقرر انطلاقة بداية من ٣٠ يونيو وحتي ١٥ يوليو ،حيث انتهت دار بيت الحكايات من طبع أحدث أعماله الروائية بكتاب المطران كابوتشي الذي يروي السيرة الذاتية للمطران كابوتشي الشهير بأسم (حارس القدس )

 

والكتاب الثاني يحمل عنوان (المرأة التي صفعت نابليون ) وهي قصة زينب البكرية الشهيرة بإسم (فتاة القائد).

 

جدير بالذكر أن الكاتب جابر عبد السلام له سلسلة من الكتب الأدبية ما بين الدين والسياسة والتاريخي منها (كل رجال الرئيس ،عمرو بن العاص ، أرض الشهداء، وحرب المخابرات المأخوذ عنه فيلم ٤٨ ساعة في إسرائيل لنادية الجندي ، وحصل  الراحل جابر عبد السلام علي العديد من الجوائز الأدبية خلال مسيرته الروائية كجائزة الدولة التقديرية عن رواية (محمد فريد).

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