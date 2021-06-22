المطران كابوتشي والمرأة التي صفعت نابليون.. أعمال الراحل جابر عبدالسلام في معرض الكتاب

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المطران كابوتشي والمرأة التي صفعت نابليون.. أعمال الراحل جابر عبدالسلام في معرض الكتاب
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:06 م
الفجر الفني
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تشارك أعمال الكاتب الراحل جابر عبد السلام بمعرض الكتاب القادم المقرر انطلاقة بداية من ٣٠ يونيو وحتي ١٥ يوليو ،حيث انتهت دار بيت الحكايات من طبع أحدث أعماله الروائية بكتاب المطران كابوتشي الذي يروي السيرة الذاتية للمطران كابوتشي الشهير بأسم (حارس القدس )
والكتاب الثاني يحمل عنوان (المرأة التي
صفعت نابليون ) وهي قصة زينب البكرية الشهيرة بإسم (فتاة القائد).
جدير بالذكر أن الكاتب جابر عبد السلام له سلسلة من الكتب الأدبية ما بين الدين والسياسة والتاريخي منها (كل رجال الرئيس ،عمرو بن العاص ، أرض الشهداء، وحرب المخابرات المأخوذ عنه فيلم ٤٨ ساعة في إسرائيل لنادية الجندي ، وحصل الراحل جابر عبد السلام علي العديد من الجوائز الأدبية خلال مسيرته الروائية كجائزة الدولة التقديرية عن رواية (محمد فريد).
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