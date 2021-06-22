بلاغ يتهم أيمن نور بالتحريض على مؤسسات الدولة المصرية ونشر اخبار كاذبة



ونص محمود فى بلاغه المقدم للنائب العام ان الهاربان احمد عطوان وعماد البحيري مقدما برنامج الشارع المصرى على قناة الشرق الاخوانية والممولة من التنظيم الدولى للاخوان وبتحريض مباشر من الهارب أيمن مالك القناة يحرضنا يوميا ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ويتعمدا نشر اخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة لاشاعه الفوضى وتكدير الامن والسلم الاجتماعى موكدا ان المقدم ضدهم البلاغ يتلقون تمويلات نقديه بصفة دوريه من التنظيم الارهابي الاخوانى لاشاعه الاضرابات داخل مصر مضيفا ان الهاربان ينتميان لجماعه الاخوان الارهابيه واداه فى ايدى قيادتها

وتابع ان المتهمين الثلاثه حرض من خلال القناه على الاخلال بالنظام العام للدوله وتعريض سلامة ومصالح الدولة للخطر وتعطيل احكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها وتهديد الامن القومى لمصر وهى جرائم مؤثمة بموجب قانون العقوبات المصرى

وطالب محمود فى ختام بلاغه باجراء تحقيق عاجل في وقائع البلاغ المقدم واصدار امر بضبط واحضار المقدم ضدهه البلاغ الثلاثة.



واصدار قرار بادراج أسماءهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور وصولهم البلاد واخطار الانتربول الدولي وادارج اسماء المقدم ضدهم البلاغ على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية و احالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.

اتهم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا فى بلاغ تقدم به صباح اليوم الي المستشار النائب العام وقيد تحت رقم 79323 لسنة 2021 بلاغات نائب عام للهارب ايمن نور مالك قناة الشرق الاخوانية والهاربان أحمد عطوان وعماد البحيرى المذيعين بالقناة بالتحريض ضد الدولة المصرية وتعمد نشر أخبار كاذبة.