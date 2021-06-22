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التموين: صرف 88% من السلع المدعمة للبطاقات خلال الشهر الجاري

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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أوضح مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم صرف مقررات الشهر الجاري بنسبة 88% حتى الآن، ويستمر نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية في صرف المقررات التموينية، بواقع 29 سلعة لصالح مقررات دعم السلع الشهرية.

وأكد المصدر خلال تصريحات صحفية، على استقرار أسعار السلع: 8.5 جنيه للسكر، و8 جنيهات للأرز، و17 جنيها للزيت سعة 800 ملي، و21 جنيها للتر الزيت التمويني، بالإضافة إلى الخل، الصلصة، الحليب الجاف، الجبن، مسحوق الغسيل، الطحينة، الملح، الشاي، النسكافيه، المكرونة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن البلاد لديها احتياطي استراتيجي ورصيد آمن من جميع السلع الاستراتيجية يكفي لنحو 6 أشهر. 

وتعتزم التموين، خلال الفترة الحالية ممثلة في  الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء كمية من الزيت الخام المحلي بحد أدنى 3000 طن زين صويا، 1000 طن زيت عباد، وذلك في إطار مناقصة محدودة، خلال الفترة من 5 إلى 30 سبتمبر 2021.

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