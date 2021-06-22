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تركيا تنتهك السيادة السورية من جديد وتقصف ريف حلب الشمالي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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في حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات التركية للسيادة السورية، قصفت قوات أنقرة مجددا، مناطق في ريف حلب الشمالي يقطنها الأكراد.


ووفق ما رصده نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تجدد القصف البري التركي على مناطق انتشار القوات الكردية في المنطقة هناك.

واستهدفت المدفعية التركية مناطق في قريتي سموقة ومنغ شمالي حلب,
 
وكان المرصد السوري أفاد بتعرض مواقع عند أطراف مدينة تل رفعت وقرية عين دقنة؛ الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، لقصف مدفعي مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها.

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سوريا ريف حلب تركيا القصف التركي

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