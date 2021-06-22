تركيا تنتهك السيادة السورية من جديد وتقصف ريف حلب الشمالي









في حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات التركية للسيادة السورية، قصفت قوات أنقرة مجددا، مناطق في ريف حلب الشمالي يقطنها الأكراد.









ووفق ما رصده نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تجدد القصف البري التركي على مناطق انتشار القوات الكردية في المنطقة هناك.





واستهدفت المدفعية التركية مناطق في قريتي سموقة ومنغ شمالي حلب,