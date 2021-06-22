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ارتفاع معدل البطالة بالأردن إلى 25%

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
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قال الأردن اليوم الثلاثاء إن معدل البطالة بلغ في الربع الأول من العام الحالي 25 بالمئة مرتفعا مقارنة مع 24.7 بالمئة في الربع السابق.

وبالمقارنة، كان معدل البطالة للربع الأول من 2020 يبلغ 19.3 بالمئة بحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة الأردنية، وفقا لـ"رويترز" .

وتسببت جائحة كورونا في زيادة معدل البطالة في المملكة في الوقت الذي يشكك فيه اقتصاديون بالأرقام الرسمية لمعدل البطالة ويقولون إنها غير واقعية وأكبر بكثير.

ويشكل خلق الوظائف للشباب بهدف تحفيز النمو مبعث قلق للحكومة الأردنية. 

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