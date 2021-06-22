الكويت توافق على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022





قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إن المجلس وافق اليوم الثلاثاء على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022.





وتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير كانون الثاني إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل نيسان وعجزا قدره 12.1 مليار دينار، بحسب "رويترز".





ويأتي تصويت البرلمان اليوم وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان كانت سببا في تأجيل إصلاحات في الدولة العضو في أوبك.



