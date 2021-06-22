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صراع الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:27 م
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يعتلي نجم نادي الزمالك أشرف بن شرقي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدف، متساويًا مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوبترا بنفس عدد الأهداف.
ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز قبل أنطلاق منافسات الجولة الـ26 من المسابقة.
ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالٓتالي :
أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف
أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف
مصطفى فتحي - سموحة - 10 أهداف
رامي صبري - إنبي - 10 أهداف
عمرو جمال - طلائع الجيش - 10 أهداف
عمر كمال - المصري - 10 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف
محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف
يوسف أوباما 9 أهداف
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