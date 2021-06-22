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صراع الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
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يعتلي نجم نادي الزمالك  أشرف بن شرقي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدف، متساويًا مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوبترا بنفس عدد الأهداف.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز قبل أنطلاق منافسات الجولة الـ26 من المسابقة.

ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالٓتالي :

أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف
أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف
مصطفى فتحي - سموحة - 10 أهداف
رامي صبري - إنبي - 10 أهداف
عمرو جمال - طلائع الجيش - 10 أهداف
عمر كمال - المصري - 10 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف
محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف
يوسف أوباما 9 أهداف

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ي الدوري المصري جدول ترتيب هدافي الدوري الزمالك

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