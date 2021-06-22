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مروان محسن يصدم إدارة الأهلي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في صفقة تبادلية مع أي لاعب حال الاستغناء عن خدماته هذا الموسم.

وأبلغ مروان محسن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، رفضة الرحيل عن الفريق هذا الموسم، وأكد له أنه متمسك باستكمال مدة عقده كاملة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مروان محسن طالب سيد عبدالحفيظ بضرورة منحه الاستغناء الخاص به حال رغبة الجهاز الفني في رحيله وعدم إجباره على الانضمام لناد معين في صفقة تبادلية.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أبلغ مروان محسن بعد الحاجة لجهوده الفترة المقبلة، في ظل اعتماده بصفة أساسية على محمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا، فضلًا عن عودة أحمد ياسر ريان الموسم المقبل، ورغبته في ضم مهاجم إفريقي قوي.

وكان نادي الجونة قد أبدى رغبة التعاقد مع مروان محسن في صفقة تتضمن تنازل الجونة عن بعض مستحقات والتر بواليا التي تقدر بمليون دولار.

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مروان محسن الدخول في صفقة تبادلية الأهلي

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