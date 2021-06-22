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نجم إيطاليا يحلم بخوض نهائي اليورو

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف جياكومو راسبادوري مهاجم منتخب إيطاليا وفريق ساسولو اليوم الثلاثاء أنه يعيش "وقتا سحريا وحلما" بانضمامه للـ(آتزوري) في كأس أمم أوروبا، موضحا أنه يمارس كرة القدم بينما يدرس بالجامعة.

وقال راسبادوري خلال مؤتمر صحفي "أدرس تقريبا كل صباح بغرفتي، أثناء المعسكر أيضا. أدرس العلوم الرياضية وأعد الآن لاختبار التشريح في سبتمبر/أيلول المقبل. لذا فحين أتمرن لا أكتفي بالتدريبات وحسب، بل أحاول فهم الأسباب".

وأحرز المهاجم الصاعد ستة أهداف في الدوري الإيطالي مع فريقه ليقرر المدرب روبرتو مانشيني استدعاءه للقائمة المكونة من 26 لاعبا من أجل يورو 2020 قبل أن يشارك في مباراة ويلز الأحد والتي انتهت بفوز إيطاليا 1-0.

وحقق منتخب إيطاليا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات وتأهل متصدرًا للمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد ويلز عند 4 نقاط بالمركز الثاني وتأهل رفقة الأزوري.

وتلتقي إيطاليا السبت المقبل مع النمسا في ثمن النهائي، وأكد راسبادوري أنه "يحلم" بخوض المباراة النهائية بملعب ويمبلي في لندن".

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