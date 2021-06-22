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هاني شاكر يشارك جنهوره ذكرى وفاة ابنته

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شارك الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذكرى العاشرة لوفاة ابنته.

وقال «شاكر» عبر "انستجرام": دينا حبيبتي ونور عيني وحشتيني ووحشتي كل اللي بيحبوكي يا أغلي وأحلي ملاك نزل علي الأرض النهارده الذكري العاشره لرحيلك ربنا يرحمك ويجمعنا بيكي انشاء الله في الجنه مع كل اللي بتحبيهم نسألكم الفاتحه.

ويستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنيته الجديدة ، والتى أثارت جدلا كبيرا بسبب اختلاف شكله على البوستر الدعائي للعمل.

وعلق الفنان هاني شاكر على "اللوك" الذي ظهر به في الاغنية قائلاً: "فريق العمل كان له فكر مختلف عند التفكير في "بوسترات وصور" الأغنية الجديدة.


وأضاف هاني شاكر، في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون": "لما اتكلمنا في الفكرة مع كل أعضاء فريق العمل،  بالإضافة لشريف ابني في إخراج شكل الصور “الفوتوسيشن”، خرجت بملامحي الكلاسيكية  الأوروبية القديمة ذات الطابع الإيطالي".


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