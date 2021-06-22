رئيس هيئة الرعاية الصحية يدرس إدخال تكنولوجيا الروبوتات الذكية في مستشفيات الهيئة

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن دراسة إدخال تكنولوجيا استخدام الروبوتات الذكية في تقديم الرعاية الصحية ورعاية المرضى بمستشفيات الهيئة، مشيرًا إلى تقدم العلم في مجال الروبوتات حيث أصبحت تقوم بعدة مهام في العمليات التشخيصية والعلاجية.



جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث) لهذا العام 2021، والذي ينعقد بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 21 وإلى 24 يونيو الجاري، تحت شعار (بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام)، وذلك للتعرف على أحدث ما توصل له العلم في مجالات الرعاية الصحية والتحول الرقمي لتقديم الخدمات الصحية وحلول الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلول الرقمية التي من شأنها الارتقاء المستمر بمستوى النظم الصحية واستدامتها بجودة عالمية.



وأوضح السبكي، أن هناك بعض الروبوتات تقدم أكثر من 2100 وظيفة بدلًا عن مقدمي الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي يسهم في حل مشكلات وتحديات كبيرة متعلقة بنهوض المنظومة الصحية في مصر، ومنها معالجة مشكلة نقص القوى البشرية العاملة في القطاع الصحي، كما أنها تسهم في تيسير تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، وتزيد من دقة الخدمات الطبية والعلاجية.



وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الهيئة تعتزم إطلاق حزمة خدمات صحية مبتكرة وعدد من المشاريع والمبادرات الرائدة خلال الفترات القادمة، ومنها تفعيل استخدامات التكنولوجيا الصحية واستكمال رقمنة الخدمات وتطبيق نظم الذكاء الاصطناعي وإنشاء غرف للتحكم والسيطرة لإمكانية الربط الإلكتروني بين الخدمات، والذي يُمكِّن الخدمات الصحية المستقبلية في الهيئة من الجمع بين الأنظمة الذكية والروبوتية، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد وتطوير خدمات الرعاية الطبية والعلاجية وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية، وذلك بهدف تعزيز مكانة الهيئة وجعلها في مركز مرموق عالميًا في المجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية الرائدة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بجودة الحياة واستدامة الخدمات الصحية.



جدير بالذكر أنه يشارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، على رأس وفد رفيع المستوى من الهيئة، يضم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء هشام شندي مدير الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد السيسي مدير إدارة المشروعات الهندسية، في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث 2021)، والذي يحضره بانتظام صناع القرار في قطاع الرعاية الصحية، ويجذب آلاف الزوار سنويًا من جميع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الأفريقية والآسيوية والولايات المتحدة، حيث أبقى (آراب هيلث) على مدار 45 عامًا المختصين والمهتمين على علم بالتطورات في مجال الرعاية الصحية وأحدث الابتكارات والتطورات والإنجازات في هذا المجال بما يساعد في بناء مجتمع أقوي على قدر كبير من العلم والمعرفة المبنية على الأسس العلمية والذي يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتحسين مستوى جودة الحياة الصحية للأفراد والمجتمع ككل.