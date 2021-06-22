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توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، في خبر عاجل ورد منذ قليل على فضائية "اكسترا نيوز" إن الرئيس السيسي اجتمع بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وشهد الاجتماع عرض جود وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لدعم المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، موجهًا بإيلاء أهمية متزايدة لتوطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري.

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