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إنطلاق بطولة CIB الدولية المفتوحة للاسكواش بتنظيم وادى دجلة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلنت مجموعة أندية وادى دجلة عن انطلاق بطولة CIB  الدولية المفتوحة للاسكواش 2021، في الفترة من 22 حتى 27 من يونيو الجاري، في منطقة  The Park  بمول العرب تحت رعاية شركة أم جي للسيارات وشركة مراكز للاستثمار العقاري. يتنافس في البطولة البلاتينية أفضل ثمانية لاعبين للإسكواش مصنفين على مستوى العالم من السيدات والرجال، وتبلغ قيمة جوائزها المادية  370 ألف دولار، والتي يحتل منها وادى دجلة اثنين من أبطال النادي ليتنافسوا في البطولة، وهم نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا، وعلي فرج المصنف الاول على مستوى العالم.
وتستهل البطولة بمنافسات المجموعة A في السيدات بين اللاعبتين نوران جوهر واللاعبة سلمى هاني المصنفة التاسعة عالميًا في تمام الساعة 7:00 مساءًا وتتلوها منافسات الرجال في المجموعة A بين كل من اللاعبين محمد الشوربجي المصنف الـثاني عالميًا واللاعب الصاعد مصطفى عسل المصنف الـ 12 عالميًا في تمام الساعة 7:30 مساءًا، وفي المباراة الثانية لمنافسات الرجال يتنافس كل من اللاعب علي فرج نظيره مروان الشوربجي المصنف الخامس عالميًا في تمام الساعة الـ 8:45 مساءًا.

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