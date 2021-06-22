قطع المياه عن بني عبيد والمطرية والنزلة وأجزاء من مركزي المنصورة ودكرنس بالدقهلية غدًا

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال صيانة على العداية قطر 800 مم صلب الخاصة بالمحطة القديمة بميت فارس، غدًا الأربعاء، لمدة 4 ساعات، من الساعة الثامنة صباحًا، وحتي الثانية عشر ظهرًا، والأمر الذي سيستدعي قطع مياه الشرب عن المناطق التالية مركز ومدينة بني عبيد، وجزء من مركز المنصورة، وقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس.



كما اعلنت الشركة عن قيامها غدًا الأربعاء بأعمال إحلال وتجديد عداية صلب قطر 600 مم خاصة بمرفق مياه الجمالية، لمدة 13 ساعة، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتي العاشرة مساءًا، والأمر الذي سيستدعي تخفيض الضغوط، وقطع مياه الشرب عن المناطق التالية: مدينة المطرية، وقرى الطوابرة، والعصافرة، والحوته التابعين لمركز المنزلة.



وأهابت الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.