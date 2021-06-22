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في عهد السيسي.. كيف طورت "التعليم العالي" الشراكات والاتفاقيات الدولية؟

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، باهتمام ودعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يدخر جهدا من أجل الارتقاء بتلك المنظومة المهمة، من خلال تطوير الكليات المختلفة بجامعات مصر المنتشرة في المحافظات، إلى جانب تطوير المعاهد، وتطوير نظم الدراسة والمناهج.

كما يهتم الرئيس السيسي بتطوير البحث العلمي، جنبا إلى جنب مع تطوير التعليم العالي، على النحو الذي يساهم في تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم.

وخلال السنوات السبع الماضية، منذ أن تولى الرئيس السيسي حكم مصر، وتحديدا في الفترة من عام 2014 حتى عام 2021، نجحت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، في عقد الشراكات والاتفاقيات الدولية مع كبرى الجامعات العالمية.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف طورت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشراكات والاتفاقيات الدولية:

- توقيع 265 اتفاقية ثنائية بين الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات الأجنبية.

- توقيع 93 اتفاقية ثنائية بين الجامعات الخاصة ونظيراتها من الجامعات الأجنبية.

- خلال عام 2021، شهد وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، توقيع اتفاقيات عدة مع جامعات كبرى، وذات سمعة دولية في التصنيف الدولي، فتم إبرام اتفاقيات مع جامعات هيروشيما اليابانية، وجامعة أريزونا، وجامعة ساوث كارولينا الأمريكيتين، وذلك في إطار دعم العلاقة بين الجامعات الأهلية الجديدة وتلك الجامعات المرموقة لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية.

- توقيع 13 برنامجا تنفيذيا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونظرائها من الدول الأخرى.

- عقد اتفاقية شراكة للتوأمة بين جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بإنجلترا في البرامج الهندسية.

- توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات، ومعهد شنغهاى الصينى للأنظمة الميكروإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

- توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مصر، والإدارة العامة لمستشفيات باريس.

- توقيع اتفاق إطاري بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الفرانكفونية.

- توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية.

- إنشاء 3 مراكز تميز في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية، بقيمة 30 مليون دولار ميزانية كل مركز لمدة 5 سنوات، بشراكة كبرى الجامعات الأمريكية مع الجامعات المصرية.

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