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رئيس "حقوق النواب" يرفض محاولات تسيس قضية حنين حسام

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب رفضه القاطع للأصوات التي تنادى باسم حقوق الانسان بشأن المدعوة حنين حسام معربا عن أسفه الشديد لمحاولات تسييس مثل هذه القضايا المنظورة أمام القضاء المصري الشامخ والنزيه.

واعتبر " رضوان " فى بيان له اصدره اليوم ان مثل هذه المحاولات بمثابة تدخل صارخ فى شئون القضاء المصري وتتطلب المساءلة القانونية ضد مرتكبيها، مطالبا اصحاب هذه الأصوات المرفوضة والمفضوحة معرفة جميع تفاصيل الاتهامات الموجهة الى حنين حسام وفى مقدمتها دعوتها لفتيات لغرف مغلقة مقابل الحصول على الدولارات واستغلت ازمة كورونا لاستقطاب الفتيات وارتفاع عدد متابعيها واتهامها بالإتجار فى البشر والتحريض على الدعارة بدعوة مجموعة من الفتيات على مجموعة " لايكى الهرم " ودعت الفتيات البالغات والقصر ليعملن كمذيعات بالتطبيق واستغلال الفتيات بزعم توفير عمل لهن وقيامها بأنشاء محادثات مرئية خلال فترة العزل المنزلي بسبب كورونا واستغلت طفلتين بأن سهلت لهما الانضمام لأحد التطبيقات الالكترونية.

وطالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب باحترام القضاء المصري وعدم التدخل في شئونه من قريب أو بعيد مؤكدًا قدسية القضاء المصرى ونزاهة احكامه وانتصاره التام لسيادة الدستور والقانون.

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