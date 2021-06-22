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المنافسة تشتعل.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:27 م
الفجر الرياضي
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يعتلي نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما جاء المصري البورسعيدي في المرتبة الثانية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا، والاطاحة بالنادي الأهلي إلى المركز الثالث.
ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل أنطلاق منافسات الجولة الـ26 من عمر البطولة.
ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:
1- الزمالك برصيد 55 نقطة.
2- المصري البورسعيدي 43 نقطة.
3- الأهلي برصيد 41 نقطة.
4- سموحة برصيد 40 نقطة.
5- إنبي برصيد 36 نقطة.
6- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة.
7-طلائع الجيش برصيد 34 نقطة.
8- بيراميدز برصيد 34 نقطة.
9- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة.
10- سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة.
11- الجونة برصيد 31 نقطة.
12- غزل المحلة برصيد 31 نقطة.
13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة.
14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة.
15-نادي أسوان برصيد 24 نقطة.
16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة.
17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة.
18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة.
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