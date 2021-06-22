المنافسة تشتعل.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

يعتلي نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما جاء المصري البورسعيدي في المرتبة الثانية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا، والاطاحة بالنادي الأهلي إلى المركز الثالث.





ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل أنطلاق منافسات الجولة الـ26 من عمر البطولة.





ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:





1- الزمالك برصيد 55 نقطة.

2- المصري البورسعيدي 43 نقطة.

3- الأهلي برصيد 41 نقطة.

4- سموحة برصيد 40 نقطة.

5- إنبي برصيد 36 نقطة.

6- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة.

7-طلائع الجيش برصيد 34 نقطة.

8- بيراميدز برصيد 34 نقطة.

9- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة.

11- الجونة برصيد 31 نقطة.

12- غزل المحلة برصيد 31 نقطة.

13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة.

14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة.

15-نادي أسوان برصيد 24 نقطة.

16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة.

17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة.

18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة.