Advertisements

المنافسة تشتعل.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يعتلي نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما جاء المصري البورسعيدي في المرتبة الثانية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا، والاطاحة بالنادي الأهلي إلى المركز الثالث.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل أنطلاق منافسات الجولة الـ26 من عمر البطولة.

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الزمالك برصيد 55 نقطة.
2- المصري البورسعيدي 43 نقطة.
3- الأهلي برصيد 41 نقطة.
4- سموحة برصيد 40 نقطة.
5- إنبي برصيد 36 نقطة.
6- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة.
7-طلائع الجيش برصيد 34 نقطة.
8- بيراميدز برصيد 34 نقطة.
9- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة.
10- سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة.
11- الجونة برصيد 31 نقطة.
12- غزل المحلة برصيد 31 نقطة.
13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة.
14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة.
15-نادي أسوان برصيد 24 نقطة.
16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة.
17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة.
18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جدول ترتيب الدوري المصري الزمالك

أخبار تهمك

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

القاطرة الإفريقية.. كارتيرون يطلب ضم صفقة مدوية للزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 10 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

منذ 42 دقيقة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ يوم

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يومين

مروان محسن يصدم إدارة الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الاثنين

تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

القمة تشتعل.. ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء

الزمالك يبتعد عن الأهلي.. ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء

الزمالك في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

05:25 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

03:32 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

01:00 م

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى