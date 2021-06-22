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أتلتيكو مدريد يخطط لضم نجم آرسنال

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أتلتيكو مدريد الإسباني وبطل الليجا يستهدف التعاقد مع أحد نجوم آرسنال الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.      

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الإسباني هيكتور بيليرين مطلوب في أتلتيكو مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع بيليرين من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع بيليرين تأتي في ظل اقتراب رحيل الإنجليزي كيران تريبيير المطلوب في مانشستر يونايتد الإنجليزي وأندية أخرى.

 

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