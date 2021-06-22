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منتخب السباحة البارالمبية يحقق 5 ميداليات متنوعه فى بطولة كأس العالم ببرلين.. وسباح جديد يحقق الرقم التأهيلى لطوكيو

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح منتخب السباحة البارالمبية فى تحقيق خمس ميداليات متنوعة خلال مشاركته فى بطولة كأس العالم ببرلين، احرزهم اية الله ايمن بواقع 2 ميدالية برونزيه فى سباقات 100 م حرة و400 حره  كما فازت بالمركز الثانى فى 200 م صدر. 
وحصدت ملك عبد الشافى على الميدالية الفضية فى سباق 50 م صدر وعمرو السوهاجى على الميدالية البرونزية فى 100 م ظهر، وحصل احمد حسن على الميدالية البرونزية فى سباق 100 م حرة.. فيما نجح يوسف محمد فى تحطيم أرقامه الشخصية بطفره هائله وايضا الناشئ علاء مرسه الذى ينتظره مستقبل باهر فى اللعبة. 
بالإضافة إلى تحقيق السباح زياد كحيل الرقم التأهيلى إلى دورة الألعاب البارالمبية فى طوكيو ليرتفع عدد اللاعبين المحققين للرقم التأهيلى إلى 7 سباحين، وقد شهدت البطولة التى رأس بعثتها محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية تحقيق 11 رقم افريقى جديد وطفرة كبيرة فى مستوى السباحين تحت قيادة المهندس شريف حبيب رئيس جهاز السباحة ومعه دكتور ايمن الجندى المدرب العام وعماد مدبولى المدرب والادارى ودكتور احمد سمير مسئول التأهيل والعلاج الطبيعى. 
وأكد شريف حبيب انه سيبحث مع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية إقامة معسكر داخلى فى القاهرة للاعبين المسافرين إلى طوكيو واخر خارج القاهرة استعدادا للدورة من أجل زيادة تركيز اللاعبين وتحسين ارقامهم ، وانه من المنتظر ان يحدد اسماء المسافرين إلى طوكيو خلال اجتماعه مع اللجنة البارالمبية بعد وصول عدد "الكوته" النهائية لبعثة السباحة من اللجنة البارالمبية الدولية.
فيما أكد الدكتور ايمن الجندى المدرب العام للمنتخب ان جميع السباحين نجحوا خلال البطولة فى كسر ارقامهم الشخصية المسجلة بأسمائهم، بعد تفوقهم بشكل كبير فى الفترة الأخيرة خلال التدريبات ، وأن هؤلاء اللاعبين ينتظرهم مستقبل باهر نظرا لكونهم أصحاب اعمار صغيرة فى السن.

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