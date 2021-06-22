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انتماء أبيض بخطين حُمر.. «الونش» الهُمام زملكاوي تمام

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:33 م
الونش
الونش
ياسمين علاء - إيمان علاء
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قام مدافع الزمالك بتلقين درس قوي لكل من تخلف عن انتماءه في سبيل المال، هذا اللاعب الذي وهب موهبته ومهاراته في سبيل العطاء للفريق ذات الأبيض بخطين حُمر، من السهل أن تكون لاعب أو مشجع زملكاوي، ولكن الصعب أن تكون ذو إنتماء وتتمسك بفريقك فهذا درس كبير لباقي اللاعبين، بالإضافة إلى أنه لم يُبدي أي امتناع  بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك، رغم امتلاكه العديد من العروض القوية خلال الفترة الماضية ، لكنه فضَل الإستمرار بصفوف الزمالك، وإثر ذلك نجحت إدارة القلعة البيضاء في تزيين صفوف الفريق بنكهة الونش، المدافع الذي أضاف خلال مشواره مع الفارس، حيث أنه كان من السهل حسم ملف التجديد للاعب قبل بداية الموسم الجديد هذا اللاعب المُطعم بنكهة الإنتماء، من أجل فرض حالة من الاستقرار.

وفي الآونة الأخيرة الماضية كشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفارس الأبيض حتى عام 2025، في  جلسة جمعت وكيل الونش واللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وكانت قد أدلت بعض التقارير الصحفية أن  مدافع الزمالك سيتقاضى ضعف راتبه الذي كان سيحصل عليه خلال عقده الأخير والذي وصل إلى 3 مليون جنيه ليحصل اللاعب على مبلغ 6 مليون جنيه في الموسم الأول و8 مليون في الثاني والثالث، بالإضافة لتوقيع اللاعب على عقد رعاية خاصة به بجانب شركة غذائية ضمن عقده في التجديد، وذلك من أجل تعويضه عن العروض التي تقدمت له ومكافأة له على إختياره الزمالك مقارنة بكل الأندية التي صارعت من أجل الحصول على خدماته.

يبدو أن هناك للحديث بقية الانتماء له مقاومات مختلفة ودروس تمهيدية كثيرة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة ألا وهى حب الفريق أكثر من الذات فلابد أن المدافع كانت أولوياته تنصب في مصلحة العطاء للزمالك، وهذا ما يفتقده الكثيرون في عالم الساحرة المستديرة، أما عن أرقامه مع الزمالك فهنا جاء دورنا لنوضح ماذا قدم اللاعب للفارس الأبيض؟شارك الونش مع الفريق خلال 161 مباراة نجح في حصد 6 بطولات، منها 2 قارية منها كأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الأفريقي، وفي الدوري الممتاز لم يحصل عليه الزمالك خلال هذه الفترة  شارك في 113 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 3 أهداف، وفي بطولة أفريقيا شارك في 3 نسخ مع الفريق، خاض خلال21 مباراة، سجل خلالهما هدفين، أما في كأس مصر شارك في 5 نسخ، خاض  11 مباراة، وتوج باللقب مرتين مع الفريق.

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