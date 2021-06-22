التعليم العالي: طفرة في الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية والأجنبية (فيديو)

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عن التطور الذي شهده قطاع التعليم العالي في الشراكات الدولية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إن هناك عدد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المصنفة دوليًا، مشيرًا إلى أن عام 2021 يشهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع جامعات يابانية وأمريكية مرموقة.



وأشار إلى أن هناك 265 اتفاق ثنائي مع الجامعات الأجنبية، كما أن هناك توجه مباشر من الدولة على الانفتاح على الجامعات الكبرى وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس.



وأوضح أن هناك 5 أفرع للجامعات الأجنبية في مصر مع دخول تخصص الاقتصاد على التصنيف الدولي، لافتًا إلى أنه لا يتم افتتاح أي جامعة خاصة إلا بعد أن تحصل على اتفاقية واضحة مع أحد الجامعات الأجنبية المصنفة دوليًا.



وأكد أن قطاع التعليم العالي استفاد كثيرًا من التطوير الذي حدث على مستوى الدراسة وتحديث البرامج الدراسية بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة واستهداف مسارات جديدة لم تكن موجودة في مصر.



