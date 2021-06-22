Advertisements

التعليم العالي: طفرة في الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية والأجنبية (فيديو)

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عن التطور الذي شهده قطاع التعليم العالي في الشراكات الدولية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إن هناك عدد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المصنفة دوليًا، مشيرًا إلى أن عام 2021 يشهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع جامعات يابانية وأمريكية مرموقة.

وأشار إلى أن هناك 265 اتفاق ثنائي مع الجامعات الأجنبية، كما أن هناك توجه مباشر من الدولة على الانفتاح على الجامعات الكبرى وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح أن هناك 5 أفرع للجامعات الأجنبية في مصر مع دخول تخصص الاقتصاد على التصنيف الدولي، لافتًا إلى أنه لا يتم افتتاح أي جامعة خاصة إلا بعد أن تحصل على اتفاقية واضحة مع أحد الجامعات الأجنبية المصنفة دوليًا.

وأكد أن قطاع التعليم العالي استفاد كثيرًا من التطوير الذي حدث على مستوى الدراسة وتحديث البرامج الدراسية بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة واستهداف مسارات جديدة لم تكن موجودة في مصر.

أخبار تهمك

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يومين

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 10 ساعة

مروان محسن يصدم إدارة الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

منذ ساعة الا ربع

القاطرة الإفريقية.. كارتيرون يطلب ضم صفقة مدوية للزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

05:25 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

03:32 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

01:00 م

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى