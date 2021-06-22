تشارك فيه مصر.. 7 معلومات عن مؤتمر "برلين 2"







في الساعات الأخيرة، توجّه وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة.



وشكري سوف يؤكد خلال مشاركته في المؤتمر المُقرر انعقاده غدًا الأربعاء على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، وكذا مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة.



فضلًا عن أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المُقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، وبما يُحقق الأمن والاستقرار في سائر ربوع ليبيا الشقيقة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مؤتمر "برلين 2" الذي تشارك فيه مصر ويعقد خلال الساعات المقبلة:



- وجهت ألمانيا دعوات لبعض الدول والمنظمات الدولية، على رأسهم الأمم المتحدة وأميركا وروسيا وإيطاليا ومصر وتونس والجزائر، لحضور المؤتمر.



- سيضع مؤتمر برلين 2 خطة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لإخراج المرتزقة من ليبيا، على طاولة البحث باعتبارها تعالج أهم محور في الأزمة الأمنية، وتسهل تحقيق الأهداف الأخرى.



- مؤتمر برلين 2 سيكون حاسما في التمسك بمخرجات مؤتمر برلين 1، التي قضت بضرورة إجراء انتخابات نهاية هذا العام دون تأخير.



- برلين 2 قد ينعقد دون مشاركة بعض الفصائل السياسية التي ترى القوى الدولية أنها معطلة لخارطة الطريق.



- المؤتمر سيناقش الخطوات المقبلة التي تحتاج ليبيا إليها لتحقيق استقرار مستدام في البلاد، وستركز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر المقبل، وسحب المرتزقة من ليبيا.



- سيقيم المؤتمر التقدم المحرز منذ ذلك المؤتمر، كما ستتم مناقشة الخطوات التالية اللازمة لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا.



- الممثلين الليبيين سينضمون هذا الأسبوع إلى المجتمع الدولي في برلين 2 لدفع تقدم ملموس نحو الانتخابات الوطنية واستعادة السيادة الليبية.

