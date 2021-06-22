فيصل زيدان يكتب : هات وخد

* عايز دورى قوى ؟

- ياريت

* دور الأول على قوة " الاتحاد "!!

* عايز تحكيم عادل ؟

- أتمنى

* طب رجع الضمير " الغائب " !!

* نفسك تشوف بث متميز ؟

- بحلم

* طب نقى " الهوا " من التلوث!!

* نفسك تشوف كورة وفن ؟

- نفسى

- ابعد اهل الفن عن الكورة !!

* تتمنى " نجومنا " يتألقوا

- جدا جدا

* لما نخلص الأول من " السحابات السودا "

* اقولك الخلاصة ؟

- قول

* " لما تلاقى العيش مش حلو .. متشغلش بالك بالفرن .. عينك على الخباز " !!