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فيصل زيدان يكتب : هات وخد

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:39 م
فيصل زيدان
فيصل زيدان
فيصل زيدان
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* عايز دورى قوى ؟
- ياريت 
*  دور الأول على قوة " الاتحاد "!!
* عايز تحكيم عادل ؟
- أتمنى 
* طب رجع الضمير " الغائب " !!
* نفسك تشوف بث متميز ؟
- بحلم 
* طب نقى " الهوا " من التلوث!!
* نفسك تشوف كورة وفن ؟
- نفسى
- ابعد اهل الفن عن الكورة !!
* تتمنى " نجومنا " يتألقوا 
- جدا جدا
* لما نخلص الأول من " السحابات السودا "
* اقولك الخلاصة ؟
- قول 
* " لما تلاقى العيش مش حلو .. متشغلش بالك بالفرن .. عينك على الخباز " !!

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